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الأحد 05 أبريل 2020 الموافق 12 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

كلية التربية الرياضية بالإسكندرية تطهر جميع المنشآت

الأحد 05/أبريل/2020 - 06:46 م
جامعة الإسكندرية
جامعة الإسكندرية
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قامت إدارة كلية التربية الرياضية بنات جامعة الإسكندرية، بتطهير وتعقيم جميع منشآت ومباني الكلية، والملاعب المفتوحة والمغطاة والقاعات التدريسية والمعامل وقاعات المناقشات العلمية، وذلك من خلال مهندسين فنيين متخصصين من كلية الزراعة جامعة الإسكندرية.

وتأتي عملية التطهير في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها جامعة الإسكندرية لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك تحت إشراف وحدة إدارة الأزمة بالكلية الممثلة في عميدة الكلية الدكتورة مها أمين، ووكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع الدكتورة سماح صلاح، وأمين الكلية هشام زكي.

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