ضبط 3600 كيلو مواد غذائية بغرض التلاعب فى الأسعار بالإسكندرية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، برئاسة المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل الوزارة، حملات مكبرة بالإدارات الفرعية، وفقًا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتشديد الرقابة على المخابز والأسواق.وأسفرت الحملات عن تحرير 14 محضر عدم حمل شهادات صحية، و21 محضر عدم الإعلان عن أسعار المطهرات والمواد الغذائية، واللحوم بالأسواق، و9 محاضر لمخابز مخالفة، ومحضر بيع سلعة مجهولة المصدر.كما تم تحرير محضر حجب سلع غذائية من التداول في الأسواق بغرض التلاعب بالأسعار بمخزن غير معلن عنه التابع لمحل بقالة بمنطقة العجمي، وقد تم ضبط وتحريز كميات 3415 كجم أرز، 300 كجم سكر، 160 كجم مكرونة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.