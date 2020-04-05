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الأحد 05 أبريل 2020 الموافق 12 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كنائس بكوريا الجنوبية تقيم قداس الأحد

الأحد 05/أبريل/2020 - 06:34 م
كوريا الجنوبية
كوريا الجنوبية
وكالات
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بدأت بعض الكنائس في كوريا الجنوبية، تقديم خدمات دينية دون حاجة الناس للخروج من سياراتهم، بينما تقوم كنائس أخرى ببث قداس الأحد على شبكة الانترنت، للتحايل على القيود الصارمة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

كانت كنيسة مدينة سول من بين تلك الكنائس التي عرضت إقامة القداس فيما ظل المصلون داخل سياراتهم لإداء الصلاة وحضرت حوالي 150 سيارة في واحد من مثل هذا القداس في ساحة لانتظار السيارات.

ويتعرض عدد هائل من الكنائس في كوريا الجنوبية، لانتقدات منذ عدة اسابيع قليلة ماضية لمواصلتهم إقامة الصلوات الدينية بين جدرانها، على الرغم من حملة رسمية لتجنب الاختلاط الاجتماعي من أجل الحد من تفشي الفيروس.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية الرسمية، اليوم الأحد، أن مدينة سول تعتزم اتخاذ إجراء قانوني ضد كنيسة سارانج جيل البروتستانية، لإقامتها قداسا في مبناها، على الرغم من حظر مفروض على التجمعات الكبيرة.

وبعثت المدينة ثلاثة مسؤولين إلى الكنيسة للتحقق مما إذا كانت تلتزم بإجراءات مكافحة فيروس كورونا.

ووفقا ليونهاب، انتهك ما لا يقل عن كنيستين أخريين في العاصمة الكورية الجنوبية هذه الاجراءات.

كانت كوريا الجنوبية قد سجلت يوم أمس السبت، 81 حالة إصابة جديدة بالفيروس، ما رفع إجمالي الإصابات إلى 10 آلاف و237 حالة.

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