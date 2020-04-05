طبيب: مدة نقل العدوى بفيروس كورونا 21 يومًا

علق الدكتور عبدالمنعم حميد، استشاري أمراض الرئتين والعناية المركزة، على الدراسة الأمريكية التي تقول إن المتعافين من فيروس كورونا يمكنهم نقل المرض، قائلًا إنه أمر معروف خاصة أن فترة حضانة الفيروس تختلف عن فترة حدوث العدوى.وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" المُذاع عبر فضائية "dmc"، أن فترة حضانة الفيروس هي التي يمكن أن تظهر خلالها أعراض المرض، وهي 14 يوما، أما فترة نقل العدوى تتراوح بين 21 يومًا.وأشار إلى أن الفيروس يبقى معلقًا في الهواء لمدة ساعتين، لذا يمكن أن ينتقل عن طريق الهواء من خلال المساحة المحيطة بالمصاب.من ناحية أخرى أوضح الدكتور عبدالمنعم حميد، استشاري أمراض الرئتين والعناية المركزة، أن فرنسا توصلت لاستخدام مصل المرضى الناجيين من فيروس الكورونا، وسيبدأ استخدامها في التجارب الثلاثاء القادم.