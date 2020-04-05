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الأحد 05 أبريل 2020 الموافق 12 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

طبيب: مدة نقل العدوى بفيروس كورونا 21 يومًا

الأحد 05/أبريل/2020 - 06:34 م
كورونا
كورونا
أحلام عبدالرحمن
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علق الدكتور عبدالمنعم حميد، استشاري أمراض الرئتين والعناية المركزة، على الدراسة الأمريكية التي تقول إن المتعافين من فيروس كورونا يمكنهم نقل المرض، قائلًا إنه أمر معروف خاصة أن فترة حضانة الفيروس تختلف عن فترة حدوث العدوى.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" المُذاع عبر فضائية "dmc"، أن فترة حضانة الفيروس هي التي يمكن أن تظهر خلالها أعراض المرض، وهي 14 يوما، أما فترة نقل العدوى تتراوح بين 21 يومًا.

وأشار إلى أن الفيروس يبقى معلقًا في الهواء لمدة ساعتين، لذا يمكن أن ينتقل عن طريق الهواء من خلال المساحة المحيطة بالمصاب.

من ناحية أخرى أوضح الدكتور عبدالمنعم حميد، استشاري أمراض الرئتين والعناية المركزة، أن فرنسا توصلت لاستخدام مصل المرضى الناجيين من فيروس الكورونا، وسيبدأ استخدامها في التجارب الثلاثاء القادم.

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