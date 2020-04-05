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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

3 صور لـ نسرين طافش أشعلت السوشيال ميديا

الأحد 05/أبريل/2020 - 06:31 م
نسرين طافش
نسرين طافش
محمد مجدي
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أحدثت النجمة السورية نسرين طافش حالة رواج كبير عبر صفحتها بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بعدما ظهرت مع الفنانة هنا الزاهد في برنامجها الجديد "هزر فزر"، والتي ظهرت خلاله في ثالث حلقاته بصحبة عدد من النجوم.

وطوال الأسبوع الجاري، طلت نسرين في ثلاث مرات بطرق مختلفة وجريئة حيث استخدمت في البداية تطبيق "تيك توك" وقدمت مقطع فيديو نشرته على "إنستجرام".

وظهرت خلال مقطع الفيديو بشكل كوميدي وهي متقمصة شخصية سيدة عجوز تسخر من الرجال، معلقة علي الفيديو "رأى جارتنا أم محمود.. تحية لسيدة الكوميديا السورية والعربية الأسطورة التى لن تتكرر سامية الجزائرى.. المزيد من الضحك واللعب والتهليس على حسابى فى تيك توك".

وأستكملت نسرين مشاركتها على السوشيال ميديا، بنشرها لصورة من ملابسها في حلقة برنامج "هنا الزاهد"، حيث ظهرت مرتدية فستانًا قصيرًا، بأكمام طويلة، صمم بقماش التيجر، ونسقت عليه كولون شفاف مطبوع عليه رسمة القطة، وهو ما أثار جدلًا كبيرًا بسبب شكل هذا "الكولون"، وعلقت على الصورة وقالت: "ملاحظة: حلقة برنامج هزر فزر مصورينها قبل حجر الكورونا بكتير".

وواصلت نسرين تواجدها المستمر على موقع الفيديوهات إنستجرام، وظهرت في مقطع فيديو لها وهي تمارس الرياضة، بشكل مميز، حيث بدت وهي تقوم ببعض الحركات الرياضية التي تعبر من خلالها على ما تفعله في ظل الحجر الصحي المفروض حاليًا.

وعلقت على الفيديو وقالت:"اليوجا عبارة عن مجموعة حركات جسدية بتشغل كل عضلات الجسم مع بعض بالتناغم مع التنفس.. تبدو الحركات للعين حركات سلسة وسهلة بينما عند التجربة بتعرف قديش ممكن تعرق وتحرق".

وتابعت: "ميزة اليوجا انها بتشتغل على مستويين الجسد والنفسية بتعلم قوة الارادة والصبر والسلام والتركيز بالذات.. بتجمع بين تقوية العضلة ومرونتها بنفس الوقت.. لانو القوة والمرونة وجهان لعملة واحدة، في الاف من فيديوهات اليوجا متوفرة على اليوتيوب من السهل للمتقدم.. كل شي انت بحاجتو سجادة رياضية وشوية ارادة وحب لجسدك ولنفسك".

وشاركت نسرين مؤخرًا في مسلسل "ختم النمر" مع الفنان احمد صلاح حسني، وحققت خلاله نجاحًا كبيرًا.

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