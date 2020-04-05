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الأحد 05 أبريل 2020 الموافق 12 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

حكومة السودان تتأهب لإجراءات اقتصادية جديدة

الأحد 05/أبريل/2020 - 06:30 م
فيصل محمد صالح
فيصل محمد صالح
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ناقش مجلس الوزراء السوداني، اليوم، الأداء الاقتصادي والحاجة لتعديل السياسات الاقتصادية، لتناسب الظروف الجديدة التي خلقتها جائحة "كورونا".

وقال وزير الثقافة والإعلام السوداني الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل محمد صالح: إن الاجتماع ناقش الأداء الاقتصادي، والحاجة لتعديل السياسات الاقتصادية، لتناسب الظروف الجديدة التي خلقتها الجائحة.

واستمع المجلس إلى تقرير، حول اجتماعات متواصلة خلال الأيام الثلاثة الماضية بين وزارة المالية والخبراء الماليين وبين اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير، الحاضنة السياسية للحكومة السودانية.

وأوضح فيصل أن اجتماع مجلس الوزراء ناقش بشكل عام الإصلاح المؤسسي للاقتصاد، وأوضاع الاقتصاد الهيكلي، وكيفية ترشيد الدعم ومواجهة التحديات الاقتصادية الماثلة.

وأضاف أن وزير المالية السوداني الدكتور إبراهيم البدوي، قدم تقريرا كشف فيه عن توصلهم لقواسم ومفاهيم مشتركة مع اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير، لافتا إلى أن مجلس الوزراء أمهل اللجنة المشتركة ثلاثة أيام لرفع تقرير مشترك بين قوى الحرية والتغيير ووزارة المالية حول بعض الإجراءات الاقتصادية الجديدة المتعلقة بالإصلاح ومعالجة قضايا الدعم لمواجهة الظروف الملحة التي خلقتها جائحة كورونا، بالإضافة للقضايا المعيشية اليومية التي يعاني منها الناس.

من جهة أخرى، قال وزير الإعلام السوداني فيصل محمد صالح: إن مجلس الوزراء ناقش الانفلاتات الأمنية وتحركات عناصر حزب "المؤتمر الوطني" المنحل في الفترة الماضية، بجانب تكوين جهاز الأمن الداخلي، ووضع مفاوضات السلام السودانية، وضرورة إحداث تغيير عاجل في حكومات الولايات على مستوى المدراء العامين للوزارات.

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