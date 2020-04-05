الكويت تؤيد دعوة السعودية لإجراء محادثات حول تخفيض إنتاج النفط

قال خالد الفاضل وزير النفط الكويتي، اليوم، إن بلاده تدعم دعوة السعودية لإجراء محادثات جديدة، حول تخفيض إمدادات النفط في وقت لاحق هذا الأسبوع، معبرا عن أمله في التوصل لنتائج إيجابية تسهم في استقرار سوق النفط.ومن المقرر أن تعقد أوبك والحلفاء بقيادة روسيا، وهي مجموعة تعرف باسم (أوبك+) اجتماعا يوم الخميس لمناقشة اتفاق جديد لكبح الإنتاج وإنهاء حرب أسعار بين السعودية وروسيا دفعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى التدخل.وأكد الفاضل خلال اتصال هاتفي مع رويترز دعم الكويت الكامل للسعودية وجهودها لإعادة (أوبك+) إلى مائدة المفاوضات.