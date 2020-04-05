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الأحد 05 أبريل 2020 الموافق 12 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

عزة مصطفى تنعى الشاعر صلاح فايز وتكشف آخر كلماته

الأحد 05/أبريل/2020 - 06:26 م
الإعلامية عزة مصطفى
الإعلامية عزة مصطفى
أحلام عبدالرحمن
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نعت الإعلامية عزة مصطفى الشاعر صلاح فايز الذي توفي عن عمر يناهز 86 عامًا.

وقالت عزة مصطفى خلال برنامج "صالة التحرير" المُذاع على فضائية "صدى البلد": "رحل الشاعر العظيم الكبير الذي قدم أكثر من 700 أغنية لكبار المطربين من بينهم سعاد محمد وعلي الحجار وأنغام وغيرهم".

وتابعت: "منذ أيام كتب الشاعر الراحل عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بعتذر لأصدقاء الصفحة الأعزاء على التواصل بسبب الظروف التي تمر بها البلاد في ظل انتشار كورونا اللعين وفي ظل مرضي أنا شخصيَا"، معلقة: "كأنه كان يودعنا شاعر عظيم وكبير على المستوى الإنساني".

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