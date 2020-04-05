صحة الدقهلية: تحول 13 حالة بمستشفى العزل بتمى الأمديد من إيجابى لسلبى

أعلن الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اليوم الأحد، إجراء تحاليل فيروس كورونا المستجد للدفعة الأولى من المصابين المحجوزين بمستشفى العزل بتمى الأمديد من محافظة دمياط، حيث أظهرت التحاليل تحول 13 حالة من إيجابى إلى سلبى بعد خضوعهم للعلاج اللازم.وأضاف وكيل الوزارة أنهم ما زالوا تحت العلاج لحين التأكد تماما من شفائهم، وبعدها سيتقرر خروجهم من المستشفى.. مشيرا إلى أنه على الجميع أن يطمئن أن المستشفى تقدم خدمة طبية عالية لجميع المرضى، وبالمشاركة مع أطباء من جامعة المنصورة وللجميع كل التحية والتقدير.وأشار إلى أن المستشفى ليس بها أى نقص فى المستلزمات والأدوية، ونرحب دائما بالمشاركات المجتمعية المقننة، حيث تضم 126 سريرا جاهزا لاستقبال المصابين و25 سرير رعاية مركزة، بالإضافة إلى 25 جهاز تنفس و25 مونيتور وأسرة حضانات في حال حدوث عمليات ولادة لأي من حالات الإصابة، كما يوجد بها حالات من محافظات الدقهلية ودمياط والمنوفية والقليوبية.