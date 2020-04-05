الملك سلمان يأمر بانعقاد مجلس الشورى عن بُعد

وجه العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم، بعقد مجلس الشورى جلساته واجتماعات لجانه عن بعد واستمراره في أداء أعماله المناطة به خدمة للوطن والمواطن.وأوضحت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، أن المجلس سيعقد غدا أولى جلساته، عبر الشبكة الافتراضية برئاسة رئيس مجلس الشورى، عبدالله آل الشيخ، التي يناقش خلالها عددا من البنود المدرجة على جدول أعماله.ومن المقرر أن يصوت المجلس على توصيات اللجنة المالية، وذلك بعد أن يطلع على وجهة نظر اللجنة بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه التقرير السنوي لهيئة السوق المالية للعام المالي 1439- 1440هـ في جلسة سابقة بجانب قضايا أخرى.يذكر أن وزارة الصحة السعودية أعلنت في وقت سابق اليوم، أن العدد الإجمالي للحالات المصابة بفيروس كورونا في المملكة 2385 حالة، منها 1863 نشطة، ومجموع المتعافين 488 حالة، وإجمالي عدد الوفيات 34 حالة.