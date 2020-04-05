الأحياء تشن حملاتها لإغلاق الأسواق المخالفة بالإسكندرية

شنت الأجهزة التنفيذية بأحياء الإسكندرية، حملات لفض الأسواق، في إطار اتخاذ الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية، لمواجهة انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد، ووفقا لقرار رئاسة مجلس الوزراء وتعليمات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية.وقام حي العجمي بالإسكندرية، بقيادة المستشار السيد موسى رئيس الحى، بمعاونة شرطة المرافق بغلق سوق الهانوفيل صباح اليوم، وذلك لمنع تجمعات المواطنين وتجنب الازدحام وقاية لهم من خطر العدوى، كما تم رفع جميع الإشغالات والتعديات على الطريق، تنفيذا لقرار السيد رئيس مجلس الوزراء بإزالة الأسواق العشوائية وفض التجمعات ضمن الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.كما قامت إدارة إشغال الطريق وإدارة المتابعة الميدانية، بحى العامرية أول، بناءً على تعليمات اللواء سمير صدقي رئيس الحى، بحملة لرفع الإشغالات وفض سوق طيبة2 بالنهضة.وفي حى المنتزه أول برئاسة حمدي عبدالعليم شامه، شن رئيس وحدة الإزالة والتدخل السريع، وبمشاركة النقيب إبراهيم الطباخ من شرطة المسطحات المائية، ومحمد شلبي رئيس قسم المحاضر بالرصد البيئي بالمحافظة، لرصد الباعة الجائلين وإزالة الإشغالات والأسواق للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا بين المواطنين.واستهدفت الحملة سوق شارع عمر بن عبدالعزيز، وشارع أمين خيرت الغندور، وشارع 56 من شارع جمال عبدالناصر، وتم تحرير 26 محضر رصد بيئي، استمرارا للإجراءات الاحترازية لحماية صحة المواطنين.