فلسطين تسجل إصابتين جديدتين بـ«كورونا» والحصيلة 228

قال المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، إنه تم تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا بمحافظة بيت لحم، ما يرفع عدد الإصابات في فلسطين إلى 228.وأضاف ملحم، خلال الإيجاز المسائي حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" حول مستجدات فيروس كورونا، اليوم، أن الحالة الأولى لفتاة عشرينية مخالطة في قرية أرطاس، والحالة الثانية لمواطن من قرية تقوع أخذت منه عينة عشوائية، مشيرًا إلى أن جميع المصابين بحالة صحية جيدة.