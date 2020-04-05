السجن لأفراد أسرة اختطفوا خطيب نجلتهم وعذبوه بالإسماعيلية





وعند ذهاب المجني عليه لهم وجد خطيبته وشقيقها أحمد وآخرين واقتادوه إلى مكان غير معلوم تحت تهديد السلاح، وتم إجباره على خلع ملابسه وتناوبوا في هتك عرضه وأرغموه على لبس قميص نوم أحمر وتعدوا عليه بالضرب المبرح، وصوروه بهواتفهم، كما أجبر المتهمون المجني عليه على توقيع عدة إيصالات أمانة، وطلبوا منه ترك المحافظة نهائيا، وقاموا بنشر الصور والفيديوهات بمواقع التواصل الاجتماعي.



كان قسم ثاني الإسماعيلية قد حرر محضرًا رقم 2920 لسنة 2019، وكشفت التحقيقات عن أن دنيا.خ 25 عاما هاربة وأخاها أحمد 30 عاما سائق وأمها وشقيقها الآخر وأباها ومسجل خطر قاموا باختطاف المجني عليه وهتك عرضه وإجباره على ارتداء قميص نوم.

قضت محكمة الإسماعيلية بحبس "أحمد. ز"، سائق 6 سنوات لاتهامة باختطاف شاب وتعذيبه وإلباسه "قميص نوم" عقب فسخه خطوبة شقيقته بالإسماعيلية.كما حكمت المحكمة على خطيبة المجني عليه وأمها وأبوها وشقيق آخر لها ومتهم آخر اشترك معهم بالجريمة بالسجن 5 سنوات.بدأت الواقعة عندما تقدم شاب يدعى أحمد 28 عاما بمحافظة الإسماعيلية لخطبة فتاة تعمل بالاستثمار معه بالإسماعيلية وبعد فترة كبيرة من استنزافه ماليا وطلبها لشبكة كبيرة ومطالبة أخيها له بمبالغ كبيرة وتهديده بعدم إتمام الزواج، وقبل كتب الكتاب بأسبوع وتحضيره لكل متطلبات الزواج فوجئ أحمد بطلب خطيبته بفسخ الخطوبة بحجة "أنها مش مرتاحة"، وطالبته بالذهاب لأخيها أحمد في المكان المتفق عليه لإنهاء الخطوبة ورجوع كل مستحقاته.