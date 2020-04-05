نيويورك تسجل 594 وفاة بكورونا خلال يوم واحد

أعلنت سلطات ولاية نيويورك الأمريكية، اليوم الأحد، عن تسجيل 594 وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، خلال الساعات الـ24 الماضية، لتتجاوز بذلك حصيلة الضحايا عتبة الـ4 آلاف شخص.وكانت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأحد، قد سجلت 1340 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 8053.ووفق أرقام نشرتها جامعة جونز هوبكينز، وصل عدد المصابين الإجمالي بفيروس كورونا في عموم الولايات المتحدة إلى 312249 إصابة.