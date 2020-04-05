الكويتى: حجر منزلى إلزامى لمن غادر المحاجر أو المؤسسة العلاجية

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الأحد، عن تطبيق الحجر المنزلي الإلزامي على الأفراد الذين أنهوا فترة الحجر المؤسسي واستكملوا إجراءاتهم العلاجية من الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد "كوفيد- 19" وسمح لهم بالخروج، موضحة أن مدة الحجر لا تقل عن 14 يومًا؛ وذلك اعتبارًا من تاريخ مغادرة المحجر أو المؤسسة العلاجية.وقال وكيل وزارة الصحة الكويتية، الدكتور مصطفى رضا، في تصريح صحفي، إن هذا القرار يأتي في إطار حرص الوزارة على تنفيذ خطط واستراتيجيات مكافحة الفيروس المستجد والحد من انتشاره، وحفاظًا على الصحة العامة، وتجنبًا للعدوى بهذا الفيروس.وأوضح أنه على المعنيين بهذا القرار إرسال صورة من ملف الفرد الذي أنهى فترة حجره المؤسسي، أو استكمل العلاج من قبل الفريق المختص بمتابعته في كل من "المحاجر المؤسسية أو المؤسسات العلاجية"، إلى فريق خدمات الصحة العامة بالمنطقة الصحية؛ وذلك حسب محل سكن الفرد لاستكمال إجراءات الحجر الصحي بالمنزل.وكانت وزارة الصحة الكويتية، قد أعلنت، في وقت سابق اليوم، عن تسجيل 77 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد "كوفيد- 19" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 556 حالة حتى الآن.