تسجيل وفاتين و12 إصابة جديدة بكورونا بين العراقيين بالخارج

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، عن تسجيل حالتي وفاة، و12 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد لأبناء الجالية العراقية بالخارج.وذكرت وكالة الأنباء العراقية "نينا"، اليوم الأحد، أن الحالات جاءت على النحو التالي: حالة وفاة واحدة في بلجيكا، والثانية في بريطانيا، و10 حالات إصابة في الدانمارك، وحالة في فنلندا، وأخرى بالمملكة العربية السعودية.