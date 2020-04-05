وزير الأوقاف ينهى خدمة عامل بأوقاف المنوفية

أنهى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، خدمة العامل علي سالم عبدالنعيم علي، الأحد ٥ إبريل.وجاء ذلك بناء على مذكرة مديرية أوقاف المنوفية والتي أفادت بقيامه بفتح مسجد المريس بناحية دروة مركز أشمون وقت الأذان، وترك المسجد للرواد لتأدية صلاة الظهر، وقيام مديرية أوقاف المنوفية بتحرير المحضر الإداري رقم (8690) ضد المذكور.وأكدت الوزارة أنها ستنهي خدمة كل من يخالف تعليمات غلق المساجد على الفور وبلا أي تردد في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم كله، وفي ضوء تأكيد دار الإفتاء المصرية وغيرها من المؤسسات الدينية على حرمة مخالفة تعليمات الأوقاف في ذلك، وحرمة الإصرار على إقامة الجماعة في المسجد في ظل هذه الظروف الراهنة التي يؤكد العالم كله على خطورة الاختلاط فيها على النفس البشرية.وشددت وزارة الأوقاف على عدة أمور، وهي: «ضرورة غلق المسجد من الداخل غلقًا تامًا أثناء رفع الأذان، وأن الاستجابة لتعليمات جميع مؤسسات الدولة واجب شرعي ووطني وإنساني، وأنه لا مكان بالوزارة لأصحاب الانتماءات أو المغيبين عن الواقع»، لافتة إلى أنها جادة في إنهاء خدمة كل من يخالف تعليماتها بشأن غلق المساجد غلقًا كاملًا في المدة التي حددتها السلطة المختصة.