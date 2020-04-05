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الأحد 05 أبريل 2020 الموافق 12 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

صحة أسبانيا: وباء كورونا تراجع في البلاد

الأحد 05/أبريل/2020 - 05:27 م
كورونا
كورونا
وكالات
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قال وزير الصحة الإسباني سالفادور إيلا، اليوم، إن الحجر الصحي الذي تم فرضه على الشعب قبل ثلاثة أسابيع، كان له تأثير على إبطاء انتشار فيروس كورونا (كوفيد19-).

وأوضح إيلا أن الحجر الصحي يجدي نفعا، والبيانات تؤكد حدوث استقرار وتراجع للوباء.

وقالت وزارة الصحة إنه تم تسجيل 6 آلاف حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس (كوفيد19-) خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابة إلى 130 ألف إصابة.

وتشكل الحصيلة الجديدة تراجعا من حصيلة اليوم السابق، والذي تم خلاله تسجيل 7 آلاف حالة.

وأوضحت الوزارة أن 4 آلاف شخص تعافوا من المرض اليوم الأحد، ليرتفع إجمالي عدد حالات الشفاء من فيروس كورونا إلى 38 ألف شخص.

وبلغ عدد حالات الوفاة بفيروس كوفيد19- خلال الساعات الـ24 الماضية، 674 حالة وفاة ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 12418.

وعلى الرغم من التطورات المشجعة، لا تزال إسبانيا واحدة من أكثر الدول تضررا في أوروبا، وتعد العاصمة مدريد وإقليم كتالونيا ذو الكثافة السكانية المرتفعة من أكثر المناطق تضررا بالفيروس.

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