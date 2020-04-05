صحة أسبانيا: وباء كورونا تراجع في البلاد

قال وزير الصحة الإسباني سالفادور إيلا، اليوم، إن الحجر الصحي الذي تم فرضه على الشعب قبل ثلاثة أسابيع، كان له تأثير على إبطاء انتشار فيروس كورونا (كوفيد19-).وأوضح إيلا أن الحجر الصحي يجدي نفعا، والبيانات تؤكد حدوث استقرار وتراجع للوباء.وقالت وزارة الصحة إنه تم تسجيل 6 آلاف حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس (كوفيد19-) خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابة إلى 130 ألف إصابة.وتشكل الحصيلة الجديدة تراجعا من حصيلة اليوم السابق، والذي تم خلاله تسجيل 7 آلاف حالة.وأوضحت الوزارة أن 4 آلاف شخص تعافوا من المرض اليوم الأحد، ليرتفع إجمالي عدد حالات الشفاء من فيروس كورونا إلى 38 ألف شخص.وبلغ عدد حالات الوفاة بفيروس كوفيد19- خلال الساعات الـ24 الماضية، 674 حالة وفاة ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 12418.وعلى الرغم من التطورات المشجعة، لا تزال إسبانيا واحدة من أكثر الدول تضررا في أوروبا، وتعد العاصمة مدريد وإقليم كتالونيا ذو الكثافة السكانية المرتفعة من أكثر المناطق تضررا بالفيروس.