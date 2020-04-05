السودان: ارتفاع إصابات كورونا لـ 12 حالة

أعلن وزير الصحة السوداني، مساء اليوم، عن اكتشاف إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي المصابين إلى 12 إصابة حتى الآن.يذكر أن الخطرطوم عززت من إجراءاتها الاحترازية لمواجهة تفشي الوباء حي تعد من أقل الدول العربية تسجيلا للإصابات بالمرض.وافتتح محمد حمدان دقلو "حميدتي" نائب رئيس مجلس السيادة، وقائد قوات الدعم السريع، بمحلية كرر، في وقت سابق اليوم، مركز العزل الصحي لقوات الدعم السريع بسعة (200) سرير مجهزة بكامل معداتها الطبية لمجابهة كورونا.وأعلن "حميدتي"، الإستعداد التام لتجهيز 1000 سرير إضافي في حالة تفاقم الوباء، وجعلها تحت تصرف وزارة الصحة.