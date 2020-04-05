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الأحد 05 أبريل 2020 الموافق 12 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الاتحاد الأفريقي: القارة قد تخسر 20 مليون وظيفة بسبب كورونا

الأحد 05/أبريل/2020 - 05:24 م
الاتحاد الأفريقي
الاتحاد الأفريقي
وكالات
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أظهرت دراسة للاتحاد الأفريقي، أن نحو 20 مليون وظيفة في أفريقيا باتت مهددة، إذ من المتوقع أن تنكمش اقتصادات القارة هذا العام، بسبب تأثير وباء كورونا.

ووفقا لما اعتبره باحثو الاتحاد الأفريقي السيناريو الأكثر واقعية في نظرهم، فإن من المتوقع أن ينكمش اقتصاد أفريقيا 0.8 بالمئة بينما يتوقع السيناريو المتشائم انكماشا بنسبة 1.1 بالمئة.

كما أفادت الدراسة بأن ما يصل إلى 15% من الاستثمار الأجنبي المباشر قد يختفي.

وجاء في الدراسة "نحو 20 مليون وظيفة، في القطاعات الرسمية وغير الرسمية على السواء، مهددة بالدمار الذي سيلحق بالقارة إذا استمر الوضع".

ووجدت الدراسة، أن الحكومات الأفريقية قد تخسر ما يتراوح بين 20 بالمئة و30 بالمئة من إيراداتها المالية، التي تفيد التقديرات أنها بلغت 500 مليار في 2019.

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