انتشال جثة طفل غرق بمياه بحر مويس بالشرقية

انتشلت شرطة الإنقاذ النهري بمحافظة الشرقية جثة طفل كان قد لقي مصرعه غرقًا بمياه بحر مويس، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة.تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بغرق طفل بمياه بحر مويس.وانتقلت شرطة الإنقاذ النهري، وتم استخراج جثة الطفل، وتبين أن الطفل عمره 10 سنوات، من قرية العصلوجي دائرة مركز الزقازيق، وأثناء سيره مع أقاربه انزلقت قدماه بمياه بحر مويس، ولقي مصرعه غرقا.وبالعرض على النيابة العامة، صرحت بالدفن لعدم وجود شبهة جنائية.