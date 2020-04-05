نانسى عجرم تتألق مع بناتها بالأبيض (صور)

شاركت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، جمهورها ومتابعيها، عبر صفحتها الرسمية بموقع "إنستجرام"، بصور جديدة لها برفقة عائلتها.وتألقت نانسي عجرم بمشاركة عائلتها باللون الأبيض، حيث ظهرت ببنطال كلاسيك باللون الأبيض، مع بلوفر باللونين الأبيض والأسود، وحذاء أسود بسيط.وتركت نانسي عجرم شعرها البني منسدلًا أعلى كتفيها بطريقة انسيابية، واعتمدت مكياجًا ناعمًا.وظهرت دون تكلف، ومن خلال شكل جمالي جذاب وطبيعي.وعلقت على الصور، قائلة: "شعنينة مباركة".