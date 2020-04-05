كورونا يحصد أرواح 67 ألف حول العالم

أعلنت منظمة الصحة العالمية وفاة 67،237 شخصا نتيجة لإصابتهم بمرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) في العالم، وارتفع عدد حالات الإصابة إلى 1،236،471، حتى الساعة العاشرة بتوقيت وسط أوروبا اليوم، وفقا للوحات متابعة الوضع الخاصة بمنظمة الصحة العالمية.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.