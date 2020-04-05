كورونا يحصد أرواح 67 ألف حول العالم
الأحد 05/أبريل/2020 - 05:13 م
وكالاتطباعة
أعلنت منظمة الصحة العالمية وفاة 67،237 شخصا نتيجة لإصابتهم بمرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) في العالم، وارتفع عدد حالات الإصابة إلى 1،236،471، حتى الساعة العاشرة بتوقيت وسط أوروبا اليوم، وفقا للوحات متابعة الوضع الخاصة بمنظمة الصحة العالمية.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.