بريطانيا: سنشدد قيود مكافحة كورونا إذا لم يلتزم الشعب

قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، اليوم الأحد، إن بلاده ستضطر لفرض المزيد من القيود على التريض خارج المنازل، إذا استخف السكان بقواعد العزل العام التي تهدف لكبح انتقال عدوى فيروس كورونا.وأضاف في مقابلة ببرنامج آندرو مار، الذي تبثه هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "لا أريد أن اضطر لإلغاء التريض باعتباره سببا لمغادرة المنزل، إذا لم يلتزم الكثير من الناس بالقواعد".وتابع قائلا:" في الوقت الحالي الغالبية العظمى من الناس ملتزمون، لكن ينبغي ألا نخالف القواعد لأن هذا سيعني انتشار الفيروس أكثر وعندها قد نضطر لاتخاذ المزيد من الإجراءات".وأضاف" هانكوك" أنه لو لم يتبع السكان القواعد، التي تسمح للناس بالسير أو الركض أو قيادة الدراجات في الخارج مرة واحدة يوميا، وليس بالجلوس في الشمس، فإنه سيضطر لحظر كل أشكال التريض خارج المنازل، وتابع قائلا إن الاتفاق على جدول زمني لتخفيف القيود، أو استراتيجية الخروج من العزل العام، سيكون ممكنا فقط عند السيطرة على انتشار الفيروس.وكانت هناك مخاوف من أن يشجع الطقس الربيعي الدافئ اليوم الأحد البريطانيين على الذهاب إلى الحدائق، وأغلق مجلس منطقة لامبث في لندن حديقة بروكويل بارك اليوم، بعد أن قال إن الكثيرين توجهوا إليها للاستمتاع بالشمس أو شكلوا تجمعات كبيرة هناك أمس السبت.