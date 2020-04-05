رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 05 أبريل 2020 الموافق 12 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

روساتوم الروسية تبدأ تعقيم الأقنعة الطبية

الأحد 05/أبريل/2020 - 05:06 م
روساتوم
روساتوم
عمرو خان
طباعة
وقعت شركة Sterion JSC، جزء من شركة JSC Rusatom للرعاية الصحية التي أنشأتها روساتوم بالتعاون مع مستثمر خاص، عقدًا مع شركة Delrus لتعقيم أكثر من 58 مليون قناع طبي.

توفر شركة Delrus أقنعة معقمة للمرافق الطبية الروسية، حيث تحتاج الأقنعة إلى التعقيم قبل الاستخدام نظرًا لتلامس الجزء الداخلي من الأقنعة للأغشية المخاطية لمرتديها.

وصرح أليكسي ليخاشيف، المدير العام لشركة روساتوم أن التعقيم باستخدام تقنية الإشعاع يضمن معالجة الأجهزة الطبية وتوفير أقصى درجات الامان والكفاءة والذي تزداد أهميته في ظل انتشار وباء COVID-19. قامت JSC Sterion بتعقيم الدفعة الأولى من الأقنعة التي تضم 92000 وحدة، كما تعمل الشركة الان على مدار ثلاث دورات بدل من اثنين فقط وهو ما سيؤهلها لتعقيم ما يصل إلى 10 ملايين قناع في الأسبوع.

وحسب ما ذكر الكساندر شيبانوف، الرئيس التنفيذي لشركة JSC Rusatom للرعاية الصحية، التابعة لشركة روساتوم في مجال تقنيات الإشعاع في الطب والصناعة، فإن مؤسسة JSC Karpov NIFHI (وهي شركة فرعية تابعة لـ JSC Rusatom للرعاية الصحية) ستبدأ خلال الأيام القادمة في تعقيم حتى 3 ملايين قناع في الأسبوع، وذلك بجانب عدد من الشركات الأخرى المشاركة في تعقيم الأجهزة الطبية.

موضوعات متعلقة

موقع بنك المعرفة المصري 2020.. ورابط بوابة الأزهر الإلكترونية لمراجعة المناهج

محمد رمضان يطرح الأغنية الثانية لمسلسل «البرنس» بصوت رضا البحراوى (فيديو)

الصحة: 85 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و5 وفيات

حكم صوم رمضان زمن كورونا.. الأزهر يجيب

الصور

image description

قبل الحظر.. حفل زفاف أمام جامعة القاهرة

image description

«الغد» يواصل جهود التطهير ومكافحة كورونا بالدقهلية

image description

نظام ومسئولية في صرف المعاشات

image description

تصنيع الكمامات

image description

استعينوا على كورونا بفيتامين سي

الأكثر قراءة

موقع بنك المعرفة المصري 2020.. ورابط بوابة الأزهر الإلكترونية لمراجعة المناهج

بتوجيهات من السيسى.. طائرتان عسكريتان تحملان مستلزمات طبية إلى إيطاليا (فيديو)

«الصحة»: تخصيص مستشفى المبرة ببورسعيد لفرز المشتبه فى إصابتهم بكورونا

تفاصيل أول مشروع في مصر والشرق الأوسط لإنتاج المطاط الصناعي

إنفوجراف

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

image description

طريقة تعقيم الثلاجة من «كورونا» (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. 7 تنبيهات بشأن صلاة الجماعة

أيام زمان

أسرار عبدالسلام النابلسي.. تمنى العمل في مهنة غريبة وارتكب جريمة واحدة مرتين

الموسوس الكبير.. هذا الفنان كان يغسل يديه بـ«السبيرتو» بعد كل مصافحة.. «قبل فيروس كورونا»

سر الفستان الأبيض في حياة داليدا.. ولهذا السبب تحمل فستانين في حقيبة يدها دائمًا

تفاصيل فيلم عن قصة حياة أحمد مظهر الحقيقية.. «أحب فتاة ليل في شبابه»

نجم الساعة

أسرار عبدالسلام النابلسي.. تمنى العمل في مهنة غريبة وارتكب جريمة واحدة مرتين

الصحة

اليابان تعزز مخزونها من «أفيجان» لمواجهة كورونا

تراكم الدهون في منطقة الفخذين تخفض مخاطر أمراض القلب

باحثون يطورون تطبيقا لإدارة نوبات القلق أثناء تفشي «كورونا»

دراسة: علاقة تربط بين الأمعاء والدماغ

منوعات

موقع بنك المعرفة المصري 2020.. ورابط بوابة الأزهر الإلكترونية لمراجعة المناهج

بعد دخولهم «جينيس».. طلاب صيادلة بدر يطلقون حملة للتوعية ضد كورونا

مشروع بحثي لجامعة الفيوم ينقذ البشرية من طوفان كورونا

حكايات المأذونين مع كورونا: الزواج قل وبنعقم العريس والعروسة

مقالات الرأي
ماجد حبته
وقاحة غربية عادية
د.أحمد الخميسى
قُطّاع طرق الكمامات الطبية
صفاء النجار
تدريبات للتعايش مع المفاتيح الكثيرة
ماجد حبته
حرب الكمامات والمعدات الطبية!
المزيد

الثقافة

قريبًا.. إتاحة دوريات ومجلات «هيئة الكتاب» عبر بوابة الثقافة

أمين الزاوي:2021 – 2022 سيكون عام أدب كورونا بامتياز

أبو الفضل بدران: أعكف في الحظر على تحقيق مخطوط في «آداب التصوف»

11 مليون زائر لقناة وزارة الثقافة على «يوتيوب» من 25 دولة