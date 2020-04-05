روساتوم الروسية تبدأ تعقيم الأقنعة الطبية

وقعت شركة Sterion JSC، جزء من شركة JSC Rusatom للرعاية الصحية التي أنشأتها روساتوم بالتعاون مع مستثمر خاص، عقدًا مع شركة Delrus لتعقيم أكثر من 58 مليون قناع طبي.توفر شركة Delrus أقنعة معقمة للمرافق الطبية الروسية، حيث تحتاج الأقنعة إلى التعقيم قبل الاستخدام نظرًا لتلامس الجزء الداخلي من الأقنعة للأغشية المخاطية لمرتديها.وصرح أليكسي ليخاشيف، المدير العام لشركة روساتوم أن التعقيم باستخدام تقنية الإشعاع يضمن معالجة الأجهزة الطبية وتوفير أقصى درجات الامان والكفاءة والذي تزداد أهميته في ظل انتشار وباء COVID-19. قامت JSC Sterion بتعقيم الدفعة الأولى من الأقنعة التي تضم 92000 وحدة، كما تعمل الشركة الان على مدار ثلاث دورات بدل من اثنين فقط وهو ما سيؤهلها لتعقيم ما يصل إلى 10 ملايين قناع في الأسبوع.وحسب ما ذكر الكساندر شيبانوف، الرئيس التنفيذي لشركة JSC Rusatom للرعاية الصحية، التابعة لشركة روساتوم في مجال تقنيات الإشعاع في الطب والصناعة، فإن مؤسسة JSC Karpov NIFHI (وهي شركة فرعية تابعة لـ JSC Rusatom للرعاية الصحية) ستبدأ خلال الأيام القادمة في تعقيم حتى 3 ملايين قناع في الأسبوع، وذلك بجانب عدد من الشركات الأخرى المشاركة في تعقيم الأجهزة الطبية.