ميناء دمياط يستقبل 10 سفن حاويات وبضائع عامة

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، 3 سفن حاويات و7 سفن بضائع عامة، وغادرته سفينتا حاويات و8 سفن بضائع عامة؛ ليصل إجمالي عدد السفن الموجودة في الميناء 24 سفينة.وذكر بيان صادر عن المركز الإعلامي لهيئة الميناء، اليوم الأحد، أن الميناء غادره قطاران بحمولة إجمالية 2707 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وطنطا، في حين غادرت 743 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 40 ألفا و397 طنا من البضائع العامة منها 60 سيارة نقل محملة بـ 2730 طن قمح.وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 4050 طن مولاس، و12 ألفا و660 طن يوريا، و1922 طن كلوريد معبأ، و8950 طن رمل و2500 طن فوسفات، فيما شملت حركة الوارد من البضائع العامة 7520 طن خشب زان، و12 ألفا و970 طن قمح و22 ألفا و70 طن ذرة.‎وبلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 306 حاويات مكافئة، منها 122 حاوية مكافئة بحمولة إجمالية 3384 طنا، تشمل فواكه (برتقال) وخضروات (بطاطس وفاصوليا وخضار مشكل وخس) يتم تصديرها إلى كل من السعودية والإمارات وتركيا وبريطانيا وهولندا وألمانيا وروسيا.بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 232 حاوية مكافئة والحاويات الترانزيت 1248 حاوية مكافئة، كما وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام في الميناء إلى 176 ألفا و678 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 142 ألفا و590 طنا.