حملات مكثفة للنظافة والتجميل بشوارع الغربية

قام الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، يرافقه الدكتور أحمد عطا، نائب المحافظ بجولة مفاجئة لشوارع مدينة طنطا لتفقد أعمال النظافة والتطهير، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.وشدد محافظ الغربية على تكثيف الحملات لرفع الإشغالات الموجودة بالشوارع والتعديات على الطرق العامة وعمل المحاضر اللازمة للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، حيث تم إزالة الإشغالات بشارع الهنود بمنطقة السيد البدوى.وشدد على استمرار المتابعة الميدانية لأعمال النظافة بالشوارع بكامل الطاقة المتاحة للارتقاء بالمظهر العام للشوارع ورفع أي مخلفات متراكمة، مؤكدًا ضرورة اتباع كافة الإجراءات الاحترازية لعمال النظافة والالتزام بتعليمات وإرشادات الوقاية فى إطار حرص محافظ الغربية على سلامة عمال النظافة وضمان توفير كافة أدوات السلامة لهم.