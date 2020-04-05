شركة السكر: إنتاج 300 ألف لتر يوميًا من الكحول الإيثيلي (فيديو)

قال المهندس صلاح فتحي، العضو المنتدب لشركة السكر والصناعات التكاملية، إن الشركة هي إحدى الشركات التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، وتمتلك 3 مصانع لإنتاج الكحول الإيثيلي، وتنتج حوالي 300 ألف لتر يوميًا بما يعادل 242 طنا من الكحول الإيثيلي يوميًا.وأضاف صلاح فتحي، خلال لقائه ببرنامج "تغطية خاصة ضد كورونا" المذاع على فضائية "dmc"، أن المنتجات المنتجة من الكحول الإيثيلي موجودة بجميع معارض الشركة على مستوى الجمهورية، وهناك معارض بالحسين والأزهر وشارع شريف وقصر النيل، وهي متاحة لجميع المواطنين طبقًا للأسعار المعلنة، وبالكميات التي يريدها، وليس هناك أي مشكلة فيه.وأوضح العضو المنتدب لشركة السكر والصناعات التكاملية، أن الشركة تنتج الكحول على تركيز 96%، ولكنه لا يصلح للاستخدام كمطهر ومعقم مباشرة للحد من انتشار فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن منظمة الصحة العالمية أوصت بأن يكون تركيزه 70%، ولذا أقدمت الشركة على إنشاء خط إنتاج للكحول الإيثيلي تركيز 70%.