موسكو تبحث إعادة مواطنى الصين العالقين إلى بلدهم

كلف رئس الحكومة الروسية، ميخائيل ميشوستين، وزارتي المواصلات والخارجية بالعمل مع الجانب الصيني على بحث إمكانية تنظيم رحلات جوية، لنقل المواطنين الصينيين العالقين في الأراضي الروسية إلى بلدهم.وأفاد موقع الحكومة الروسية الإلكتروني، اليوم الأحد، بأن التكليف يتعلق بمواطني الصين في الأراضي الروسية، والذين لم يتمكنوا من العودة إلى وطنهم بسبب تفشي فيروس "كورونا".يُذكر أن الرحلات الجوية من روسيا إلى الصين جرى إيقافها بسبب وباء الفيروس التاجي، ومع ذلك تنتظر الحكومة الروسية وصول شحنة مكونة من 80 مليون كمامة صينية عبر الجو في أبريل الجاري.