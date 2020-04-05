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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

الدكتور حسين أبو الغيط عميدا لطب بنين الأزهر بالقاهرة

الأحد 05/أبريل/2020 - 04:03 م
الدكتور محمد المحرصاوي
الدكتور محمد المحرصاوي
محمد جعفر
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أصدر الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، قرارا بتكليف الدكتور حسين أبو الغيط، أستاذ جراحة العظام بكلية طب بنين الأزهر بالقاهرة، ووكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، للقيام بعمل عميد الكلية.

و تدرج "أبو الغيط" في التعليم الأزهري، وكان من المتفوقين، حيث حفظ القرآن الكريم في سن مبكرة، وحصل علي الثانوية الأزهرية وكان ترتيبه السادس علي الجمهورية، ثم التحق بكلية طب بنين الأزهر بالقاهرة، وحصل علي بكالوريوس الطب والجراحة بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف بترتيب الرابع علي دفعة ١٩٩١.

حصل علي ماجستير العظام ١٩٩٦ بتقدير جيد جدا، ثم حصل عل بعثة للحصول علي الدكتوراه في جراحة العمود الفقري من أحد أكبر مراكز العمود الفقري بألمانيا، وشارك عميد كلية الطب الجديد بالعديد من الأبحاث وإلقاء المحاضرات في مجال العمود الفقري في مصر وألمانيا ومختلف دول العالم.

كما أشرف وللعام الرابع علي التوالي على تنظيم مؤتمر جراحة العمود الفقري بطب الأزهر بمشاركة الجانب الألماني مع اقسام العمود الفقري بالجامعات المصرية، وأشرف أيضا علي العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه في العظام والعمود الفقري بجامعة الأزهر والجامعات المصرية، وله إسهامات علمية كبيره فى مجال جراحات العظام والعمود الفقري محليا وإقليميا ودوليا.

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