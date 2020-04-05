حسن شاكوش الأكثر مشاهدة على «يوتيوب» بسبب «أبلة فاهيتا»

تصدر مطرب المهرجانات الشعبية حسن شاكوش، قائمة الأكثر مشاهدة على يوتيوب بالنسخة الجديدة الساخرة من أغنيته "بنت الجيران"، وأغنية "جارتي حنان" التي قدمها خلال استضافته بالحلقة الأولى من برنامج "لايف في الدوبلكس" الذي تقدمه الدمية الساخرة الشهيرة "أبلة فاهيتا".ويعرض البرنامج يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع في تمام الحادية عشرة مساءً، على شاشة "ON" ومنصة "Watch iT" الإلكترونية، ويشارك في تقديم البرنامج مع "أبلة فاهيتا" الدمية الشهيرة "كارو"، التي تظهر بشخصية ابنتها، إذ يجرى تقسيم الفقرات بينهما في كل حلقة.يذكر أن "أبلة فاهيتا" هي شخصية كارتونية مصرية، يقدمها الشاب المصري حاتم الكاشف، وهو صاحب الفكرة والصوت للدمية الأساسية التي كان أول ظهور لها في عام 2011.