قطارات ألمانيا أكثر انضباطا في مواعيدها في ظل أزمة كورونا

قالت هيئة السكك الحديدية في ألمانيا "دويتشه بان" إن 4ر82 % من قطارات المسافات البعيدة التابعة لها، وصلت لوجهتها في الوقت المحدد لها، خلال شهر مارس الماضي.وأوضحت الهيئة، أن هذه النسبة تزيد بإجمالي 1ر4 نقطة مئوية مقارنة بشهر مارس من العام الماضي، وبنسبة 1ر3 % على ما كانت عليه في فبراير الماضي.يشار إلى إلى أنه بسبب أزمة وباء كورونا، تراجع عدد المسافرين وكذلك حركة القطارات إلى معدل أقل من المعتاد بكثير، علما بأن ركوب المسافرين ونزولهم في المحطات المكتظة، يعد سببا مهما للتأخير في الظروف الطبيعية.ولم تكشف الهيئة عن بيانات بشأن حجم تخفيف العبء بدقة، نتيجة تراجع أعداد المسافرين جراء أزمة كورونا، في حين صرح متحدث باسم "دويتشه بان" بأنه كان يتم استخدام نحو 75 % فقط من قطارات المسافات البعيدة مطلع أبريل الجاري.ويعتبر القطار متأخرا، إذا وصل بعد موعده المحدد بست دقائق أو أكثر.تجدر الإشارة إلى أن الهيئة تسعى إلى تحقيق معدل انضباط بنسبة 78% خلال العام الجاري.