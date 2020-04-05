مقتل وإصابة 9 مسلحين من طالبان فى أفغانستان

أعلن الجيش الأفغاني، اليوم الأحد، عن مقتل 4 مسلحين وإصابة 5 آخرين من حركة "طالبان"، إثر هجوم نفذته عناصر الحركة على موكب للقوات الأفغانية في إقليم "لغمان".وقال فيلق سيلاب "201" التابع للجيش الأفغاني، في بيان نقلته وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية، إن العناصر المسلحة قامت بمهاجمة موكب القوات الأفغانية في منطقة "أليشينج" في إقليم "لغمان"، مؤكدا النجاح في صد الهجوم بمساعدة القوات الجوية التي كانت توفر غطاء جويا للقوات البرية.