الإحصاء: 10.3% زيادة فى الصادرات لأكبر 5 دول

سجلت الصادرات المصرية لأكبر 5 دول ارتفاعًا فى حدود 10.3% مطلع عام 2020، لتصل لـ 776.4 مليون دولار خلال شهر يناير الماضى تمثل 31.3% من جملة صادرات مصر، مقابل 703.6 مليون دولار خلال الشهر السابق عليه، بزيادة قدرها 72.7 مليون دولار خلال عام.ووفقًا لتقرير صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فإن صادرات مصر للإمارات العربية المتحدة ارتفعت إلى 257.9 مليون دولار خلال شهر يناير 2020 مقابل 209 ملايين دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه، بنسبة ارتفاع قدرها 23.4%.وجاءت فى مرتبة لاحقة، الصادرات إلى تركيا والتى سجلت تراجعًا لـ 137.8 مليون دولار خلال شهر يناير 2020 مقابل 152.4 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه، كما بلغت الصادرات إيطاليا 132.2 مليون مقابل 146.5 مليون دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.كما سجلت الصادرات المصرية للصين 118.8 مليون دولار خلال يناير 2020 مقابل 62.9 مليون دولار خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 88.9%، وأمريكا من 132.7 مليون دولار لـ 129.5 مليون دولار خلال الفترة نفسها.