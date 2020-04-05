الصادرات والواردات: إصدار 35 ألفا و351 شهادة منشأ خلال فبراير

أصدرت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات 35 ألفا و351 شهادة منشأ خلال شهر فبراير الماضي، طبقًا لبروتوكولات قواعد المنشأ المطبقة بالاتفاقيات التفضيلية المبرمة بين مصر والدول الأخرى لتطبيق الإعفاءات والمزايا الجمركية التي تمنح للصادرات المصرية، وكانت هذه الشهادات ما بين شعار جامعة الدول العربية، اتفاق ثنائي، كوميسا، MERCSOUR،EUR١، FORM-A، وغيرها.وذكرت الهيئة - في بيان اليوم الأحد - أنها قامت بالتحقق من منشأ البضائع الصادرة من وإلى الدول المبرم معها اتفاقيات تفضيلية، حيث قامت بالتحقق من 171 شهادة صادرة وشهادة واردة، والتأكد من صحة إصدار شهادات المنشأ الواردة من إدارة الاتفاقيات والخاصة بـ 154 شهادة عن نفس الفترة، بالإضافة لما تقوم به الهيئة من دارسة الإخطارات الواردة من وحدة الإنذار السريع بالاتحاد الأوروبي، وكذا الإخطارات الواردة من باقي دول العالم والخاصة بالرسائل المرفوضة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.وأشارت إلى أنها تقوم بمتابعة آخر مستجدات الموقف التنفيذي الخاص بمذكرات التفاهم الموقعة بين مصر وكل من تونس، الأردن، الكويت، السعودية، لبنان، السودان، البحرين، سلطنة عمان، الصومال والسنغال، ودول اتفاقية أغادير، في مجال الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة للسلع الصناعية غير الغذائية.