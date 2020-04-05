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الأحد 05 أبريل 2020 الموافق 12 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

انتظام صرف معاشات أبريل واتخاذ إجراءات مواجهة كورونا بأسيوط

الأحد 05/أبريل/2020 - 03:57 م
متابعة انتظام صرف
متابعة انتظام صرف المعاشات
أسيوط _ محمد أبو شادي:
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قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إن اليوم شهد انتظام صرف معاشات شهر أبريل لمستحقيها، لافتًا إلى أن الأجهزة التنفيذية تواصل تيسير عملية صرف المعاشات ومنع التزاحم وفقا لآلية التقسيم التي حددتها وزارة التضامن الاجتماعي على أيام الأسبوع والتي تقتضي صرف معاشات لمن يزيد معاشهم عن 1000 جنيه وحتى 2000 بدءً من اليوم الأحد 5 أبريل وحتى 7 أبريل، وذلك لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأشار المحافظ -في بيان اليوم الأحد- إلى ضرورة اتباع كافة الإجراءات الوقائية وتسهيل عملية الصرف حرصًا على أصحاب المعاشات ومصالحهم، إنه تم تخصيص 46 مدرسة ومركز شباب وساحة مجاورة لمكاتب البريد بنطاق المحافظة بالتنسيق بين مديريتي التربية والتعليم والشباب والرياضة وهيئة البريد كمنافذ إضافية لصرف المعاشات.

ولفت إلى تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية التى تتبعها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا المستجد من خلال وضع علامات إرشادية في مكاتب ومنافذ الصرف بالهيئة لمساعدة أصحاب المعاشات على الالتزام بمسافات وإرشادات التباعد الاجتماعي أثناء عمليات الصرف مع وضع مطهرات وكمامات وتعقيم للمكان ووضع أماكن الانتظار خارج المنفذ.

وناشد المحافظ أصحاب المعاشات بضرورة الإلتزام بمواعيد الصرف المقررة منعًا للتزاحم وإتباع التعليمات والإجراءات الوقائية المتبعة من قبل وزارة الصحة حفاظًا على الصحة العامة لافتًا إلى تكليف المهندس محمد عبدالجليل النجار سكرتير عام المحافظة بمتابعة إجراءات صرف المعاشات بالتنسيق مع رؤساء المراكز والأحياء ومسئولي البريد والتأكد من اتخاذ كافة التدابير اللازمة وتطبيق الإجراءات الوقائية.
انتظام صرف معاشات أبريل واتخاذ إجراءات مواجهة كورونا بأسيوط
انتظام صرف معاشات أبريل واتخاذ إجراءات مواجهة كورونا بأسيوط
انتظام صرف معاشات أبريل واتخاذ إجراءات مواجهة كورونا بأسيوط
انتظام صرف معاشات أبريل واتخاذ إجراءات مواجهة كورونا بأسيوط
انتظام صرف معاشات أبريل واتخاذ إجراءات مواجهة كورونا بأسيوط
انتظام صرف معاشات أبريل واتخاذ إجراءات مواجهة كورونا بأسيوط
انتظام صرف معاشات أبريل واتخاذ إجراءات مواجهة كورونا بأسيوط
انتظام صرف معاشات أبريل واتخاذ إجراءات مواجهة كورونا بأسيوط

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