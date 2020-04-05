إحالة 3 أشخاص للجنايات لحيازتهم مخدرات بالساحل

قرّرت نيابة شمال القاهرة، إحالة 3 أشخاص إلى محكمة الجنايات في حيازة كمية من المواد المخدرة قبل الترويج على عملاء الساحل.وألقى قسم شرطة الساحل القبض على كل: "جمال. ك"، عاطل، و"سعيد. ط"، عاطل، و"أشرف. أ"، عاطل، حال تواجدهم بمنطقة سكن المتهم الثالث، وبحوزتهم كمية من مخدر الفودو زنة 750 جرامًا و300 جرام الهَيروين، ومبلغ مالى 2500 و3 هواتف محمول.واعترف المتهمون بحيازة المواد المضبوطة؛ بهدف الاتجار بها، وتحرر المحضر اللازم.