رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 05 أبريل 2020 الموافق 12 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

علي جمعة: حديث «إذا انتصف شعبان لا تصوموا» صحيح (فيديو)

الأحد 05/أبريل/2020 - 03:52 م
علي جمعة
علي جمعة
أميرة العناني
طباعة
رد الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق، وعضو هيئة كبار العلماء، عن سؤال حول صحة حديث: «إذا انتصف شعبان لا تصوموا»، ووقال «جمعة»، إن حديث إذا انتصف شعبان لا تصوموا صحيح وبه أخذ الشافعية إلا لمن كان له عادة على الصيام.

وأضاف أنه روى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ – رضي الله عنه- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: « إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلا تَصُومُوا»، روى أبو داود (3237) والترمذي (590).

وذكر عضو هيئة كبار العلماء أن الحديث يدل على النهي عن الصيام بعد نصف شعبان، أي ابتداءً من اليوم السادس عشر، متابعا أنه يستثنى من ذلك جواز الصيام بعد نصف شعبان لمن كانت له عادة بالصيام، كرجل اعتاد صوم يوم الاثنين والخميس أو كان عليه قضاء أيام.

واوضح أن الشافعية عملوا بهذا الحديث، فقالوا: « لا يجوز أن يصوم بعد النصف من شعبان إلا لمن كان له عادة، أو وصله بما قبل النصف».

موضوعات متعلقة

موقع بنك المعرفة المصري 2020.. ورابط بوابة الأزهر الإلكترونية لمراجعة المناهج

«الصحة»: تخصيص مستشفى المبرة ببورسعيد لفرز المشتبه فى إصابتهم بكورونا

جمال بيومي يكشف أهمية زيارة وزيرة الصحة لإيطاليا (فيديو)

حظك اليوم.. برج الميزان الأحد 5 أبريل 2020

الصور

image description

قبل الحظر.. حفل زفاف أمام جامعة القاهرة

image description

«الغد» يواصل جهود التطهير ومكافحة كورونا بالدقهلية

image description

نظام ومسئولية في صرف المعاشات

image description

تصنيع الكمامات

image description

استعينوا على كورونا بفيتامين سي

الأكثر قراءة

موقع بنك المعرفة المصري 2020.. ورابط بوابة الأزهر الإلكترونية لمراجعة المناهج

بتوجيهات من السيسى.. طائرتان عسكريتان تحملان مستلزمات طبية إلى إيطاليا (فيديو)

«الصحة»: تخصيص مستشفى المبرة ببورسعيد لفرز المشتبه فى إصابتهم بكورونا

تفاصيل أول مشروع في مصر والشرق الأوسط لإنتاج المطاط الصناعي

إنفوجراف

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

image description

طريقة تعقيم الثلاجة من «كورونا» (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. 7 تنبيهات بشأن صلاة الجماعة

أيام زمان

أسرار عبدالسلام النابلسي.. تمنى العمل في مهنة غريبة وارتكب جريمة واحدة مرتين

الموسوس الكبير.. هذا الفنان كان يغسل يديه بـ«السبيرتو» بعد كل مصافحة.. «قبل فيروس كورونا»

سر الفستان الأبيض في حياة داليدا.. ولهذا السبب تحمل فستانين في حقيبة يدها دائمًا

تفاصيل فيلم عن قصة حياة أحمد مظهر الحقيقية.. «أحب فتاة ليل في شبابه»

نجم الساعة

أسرار عبدالسلام النابلسي.. تمنى العمل في مهنة غريبة وارتكب جريمة واحدة مرتين

الصحة

اليابان تعزز مخزونها من «أفيجان» لمواجهة كورونا

تراكم الدهون في منطقة الفخذين تخفض مخاطر أمراض القلب

باحثون يطورون تطبيقا لإدارة نوبات القلق أثناء تفشي «كورونا»

دراسة: علاقة تربط بين الأمعاء والدماغ

منوعات

موقع بنك المعرفة المصري 2020.. ورابط بوابة الأزهر الإلكترونية لمراجعة المناهج

بعد دخولهم «جينيس».. طلاب صيادلة بدر يطلقون حملة للتوعية ضد كورونا

مشروع بحثي لجامعة الفيوم ينقذ البشرية من طوفان كورونا

حكايات المأذونين مع كورونا: الزواج قل وبنعقم العريس والعروسة

مقالات الرأي
ماجد حبته
وقاحة غربية عادية
د.أحمد الخميسى
قُطّاع طرق الكمامات الطبية
صفاء النجار
تدريبات للتعايش مع المفاتيح الكثيرة
ماجد حبته
حرب الكمامات والمعدات الطبية!
المزيد
ads

الثقافة

11 مليون زائر لقناة وزارة الثقافة على «يوتيوب» من 25 دولة

شاكر عبد الحميد: القراءة والترجمة أهم ما أفعله خلال عزلتي

محمد داود: أثر كورونا على الكتابة الروائية يحتاج إلى سنوات ليظهر

محمد فتحي: «كورونا» أعادني للرسم بعد غياب 10 أعوام