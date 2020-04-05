علي جمعة: حديث «إذا انتصف شعبان لا تصوموا» صحيح (فيديو)

رد الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق، وعضو هيئة كبار العلماء، عن سؤال حول صحة حديث: «إذا انتصف شعبان لا تصوموا»، ووقال «جمعة»، إن حديث إذا انتصف شعبان لا تصوموا صحيح وبه أخذ الشافعية إلا لمن كان له عادة على الصيام.وأضاف أنه روى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ – رضي الله عنه- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: « إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلا تَصُومُوا»، روى أبو داود (3237) والترمذي (590).وذكر عضو هيئة كبار العلماء أن الحديث يدل على النهي عن الصيام بعد نصف شعبان، أي ابتداءً من اليوم السادس عشر، متابعا أنه يستثنى من ذلك جواز الصيام بعد نصف شعبان لمن كانت له عادة بالصيام، كرجل اعتاد صوم يوم الاثنين والخميس أو كان عليه قضاء أيام.واوضح أن الشافعية عملوا بهذا الحديث، فقالوا: « لا يجوز أن يصوم بعد النصف من شعبان إلا لمن كان له عادة، أو وصله بما قبل النصف».