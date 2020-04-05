معتدل نهارًا بارد ليلًا ورياح على القاهرة.. تفاصيل طقس الإثنين

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الإثنين طقس معتدل نهارا بارد ليلا، مع شبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، لطيف نهارا بارد ليلا والرياح معتدلة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا والرياح نشطة تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية بجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، معتدل نهارا بارد ليلا والرياح معتدلة على شمال الصعيد، شديد الحرارة نهارا لطيف ليلا والرياح معتدلة على جنوب الصعيد.وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح شمالية غربية.وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:الصغرى العظمىالقاهرة 16 26شبين الكوم 15 25طنطا 15 25دمنهور 15 24الإسكندرية 14 22بلطيم 14 22مطروح 15 21السلوم 15 20سيوة 16 23بورسعيد 15 22دمياط 15 23الزقازيق 16 27الإسماعيلية 15 27السويس 16 27العريش 17 24رفح 17 24رأس سدر 15 25نخل 16 26نويبع 15 29طابا 15 28كاترين 14 27الطور 20 30شرم الشيخ 22 33الغردقة 20 32مرسى علم 20 28الفيوم 17 28بني سويف 17 29المنيا 15 29أسيوط 15 30سوهاج 16 31قنا 16 36الأقصر 18 37أسوان 18 39أبو سمبل 17 38الوادي الجديد 18 35شلاتين 16 32أبو رماد 16 33حلايب 16 30رأس حدربة 17 30