الكرملين: تمديد العطلة مدفوعة الأجر عبء على الاقتصاد الروسي

أعلن دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، أن تمديد العطلة مدفوعة الأجر في روسيا بسبب تفشي فيروس "كورونا" يعتبر عبئًا كبيرًا على الوضع الاقتصادي، مؤكدًا أن الأهم بالنسبة للقيادة الروسية هي صحة وسلامة السكان.قال بيسكوف، في تصريح صحفي الأحد: "إن هذا الأمر عبء سلبي وَهائل على الحياة الاقتصادية"، لافتًا إلى أنه كانت هناك الكثير من النقاشات والخلافات بشأن قرار تمديد هذه العطلة لمدة شهر.وأضاف بيسكوف "أن الشّييء الرئيسي بالنسبة لنا هو حياة وصحة الناس، ولا ننسى بالطبع الصعوبات التي يواجهها المشاركون في الحياة الاقتصادية حاليا".وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس الماضي، تمديد العطلة مدفوعة الأجر للمواطنين بسبب انتشار فيروس كورونا حتى 30 أبريل الجاري.يُذكر أن العاصمة الروسية وضواحيها وعدد من المدن الرئيسية والمقاطعات الروسية تشهد حاليًا نظامًا للحَجر الصحي، الذي دخل حيز التنفيذ للأسبوع الثاني على التوالي.