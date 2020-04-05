صحيفة يونانية: أردوغان مستمر في استفزاز العالم رغم أزمة كورونا

أكدت صحيفة "كاثمريني" اليونانية، أن فيروس كورونا ترك الكرة الأرضية في حالة من الفوضى، والجميع متحد الآن لمواجهة الفيروس اللعين، حيث توقفت الاحتجاجات المناهضة في هونج كونج وكذلك حركة السترات الصفراء في باريس، حتى أن المتطرفون توقفوا عن ممارسة الإرهاب.وتابعت الصحيفة أن الشئ الوحيد الذي لم يتأثر حتى الآن بالفيروس هو سياسة تركيا الاستفزازية في شرق البحر الأبيض المتوسط، وخصوصًا تجاه اليونان، مضيفة أن تقديم أنقرة إلى الأمم المتحدة للإحداثيات المدرجة في اتفاق الحدود البحرية بين تركيا وليبيا، الذي يتجاهل الجرف القاري لجزيرة كريت وجزر دوديكانيز وقبرص كان تأكيد على تعنتها.وأشارت إلى أنه بينما ينشغل الجميع بالتعامل مع فيروس كورونا، تسعى أنقرة إلى خلق أمر واقع، لا ينبغي أن يفاجأ أحد إذا كانت تركيا ستبدأ استكشاف الطاقة جنوب كريت.