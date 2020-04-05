الزعيم العمالي البريطاني: أخطاء خطيرة ارتكبت في مواجهة كورونا

نقلت صحيفة "صنداي تايمز" عن زعيم حزب العمال البريطاني كير ستارمر، قوله إن الحكومة البريطانية ارتكبت "أخطاء خطيرة" في التعامل مع تفشي فيروس كورونا، بالفشل في تقديم معدات حماية كافية للعمال الذين يتعاملون بشكل مباشر مع الجمهور والتباطؤ في إجراء الفحوص.وكان كير ستارمر 57 عاما قد فاز في السباق ليخلف جيريمي كوربن، رئيسا لحزب العمال البريطاني المعارض أمس السبت.وقال ستارمر إن الوزراء استغرقوا وقتا طويلا لشرح سبب تأخرهم في إجراء الفحوص ودعا إلى "برنامج لقاح وطني" ضد الفيروس، مضيفا أنه بوصفه زعيما لحزب العمال، سيقوم بواجبه لعرض حلول.وطبقا لدراسة، صادرة عن كلية الأطباء الملكية اليوم الأحد، لا يتوجه حوالي 20 بالمئة من موظفي الصحة في بريطانيا، إلى عملهم نظرا لأنهم يخشون من احتمال إصابة زميل أو هم أنفسهم بفيروس كورونا.وقال حوالي ربع الأشخاص الذين تم استطلاع آرائهم أنهم لا يحصلون على معدات حماية كافية لتنفيذ عملهم.وسجلت بريطانيا حوالي 42 ألف حالة إصابة بالفيروس، مما يجعلها واحدة من أكثر الدول المتضررة في أوروبا. وتوفي أكثر من 4300 شخص.