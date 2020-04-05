«الأزهر للفتوى» يوضح كيفية التعامل مع الريح الشديدة

نشرت الصفحة الرسمية لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأحد، أحكام استقبال الرياح التي تشهدها محافظات الجمهورية.وقال المركز: عن ثابت بن قيس أن أبا هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «الرِّيحُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهَا فَلَا تَسُبُّوهَا، وَسَلُوا اللَّهَ خَيْرَهَا، وَاسْتَعِيذُوا بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهَا».وتشهد كافة أنحاء الجمهورية طقسًا غير مستقر حيث انتشار الرياح والأتربة.