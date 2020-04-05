ضبط 5 ألاف آداة طبية وعبوة مطهرات مجهولة المصدر بالقليوبية

ضبطت مديرية التموين بالقليوبية، بالاشتراك مع التفتيش الصيدلي بمديرية الصحة، 4300 "سرنجة" و106 كمامات و46 ترمومتر حرارة و39 عبوة جل مطهر و360 جوانتي و43 عبوة كحول إيثيلي و5 عبوات أخرى بلستيك 80 ملل، مجهولة المصدر داخل "محلين" لبيع المستلزمات الطبية خلال حملة على محال المستلزمات الطبية والصيدليات في كفر شكر.وبالتفتيش على إحدى الصيدليات، حسب بيان، ضبطت 12 عبوة كحول إيثيلي مجهول المصدر و100 قفاز طبي لا توجد لها فاتورة رسمية وكذلك 200 كمامة وجركن عبوة 1 لتر من الكحول الإيثيلي مجهول المصدر، وحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.