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الأحد 05 أبريل 2020 الموافق 12 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

هونج كونج: نحتاج 6 أشهر للتغلب على التداعيات الاقتصادية لكورونا

الأحد 05/أبريل/2020 - 02:48 م
كورونا
كورونا
وكالات
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قال وزير المالية في هونج كونج بول تشان، اليوم الأحد، إن المدينة سوف تستغرق ستة أشهر للتغلب على التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا، مضيفا أن الحكومة سوف تقدم مساعدة "شاملة" لحماية الشركات والوظائف في كل المجالات.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن تشان القول، اليوم في مقال نشره على مدونته، إن قطاعي التجزئة والسياحة كانا في بادئ الأمر الأكثر تضررا من تفشي فيروس كورونا، ولكن التداعيات الآن امتدت لتشمل "جميع القطاعات تقريبا".

وطالب أصحاب الأراضي والمساكن بتحمل المزيد من "المسئولية الاجتماعية" من خلال الاستجابة لمطالب خفض الإيجارات، وهو مصدر القلق الرئيسي للكثير من الشركات.

وأضاف تشان أنه على الأفراد والشركات اتخاذ ترتيبات ضرورية لضمان صمودهم خلال الستة أشهر المقبلة.

من ناحية أخرى، قال ماثيو تشيونج، أحد أبرز مسئولي هونج كونج، في مدونته، إن الحكومة تعمل على توفير المزيد من الأماكن للحجر الصحي في ظل ارتفاع أعداد المصابين بالفيروس.

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