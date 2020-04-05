السودان تدين حادث الطعن في فرنسا

أدانت وزارة الخارجية السودانية حادث الطعن، الذي نفذه طالب لجوء سياسي، بسكين على عدد من الفرنسيين جنوب شرق فرنسا، والذي أسفر عن مقتل شخصين وإصابة سبعة آخرين.وذكرت وزارة الخارجية السودانية في بيان، اليوم الأحد،أن السفارة السودانية في فرنسا تواصلت مع الجهات المعنية، ومنها إدارة مكافحة الإرهاب في جهاز الأمن الداخلي الفرنسي، واتضح أن المعتدي سوداني من مواليد العام 1987، وقد دخل الأراضي الفرنسية بصورة غير مشروعة في أغسطس 2016.وأشارت إلى أن الشرطة القضائية في مدينة ليون أوضحت أن التحقيقات مازالت في بداياتها، وأنها ستفيد السفارة بما يستجد من معلومات متى توفرت.وأدانت وزارة الخارجية السودانية "الحادث المؤسف" بأشد العبارات، وقدمت تعازيها لأسرتي الفقيدين، وتمنت الشفاء العاجل للمصابين.