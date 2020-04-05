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الأحد 05 أبريل 2020 الموافق 12 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«المالية» تعلن تراجع العائد على أذون الخزانة

الأحد 05/أبريل/2020 - 02:39 م
وزارة المالية
وزارة المالية
راندا التوني
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أعلنت وزارة المالية، الأحد، نتائج طروحات أذون الخزانة، حيث سجل أعلى عائد على الأذون أجل 91 يومًا 12.69%، وأقل عائد 12%، ومتوسط العائد 12.54% وتمت تغطية الاكتتاب مرتين.

فيما سجل أعلى عائد على الأذون أجل 273 يومًا، 12.89%، وأقل عائد 12.74%، ومتوسط العائد 12.82%، وتمت تغطية الاكتتاب 5 مرات.

وطرح البنك المركزي المصري، الأحد، أذون خزانة حكومية بقيمة إجمالية تبلغ 19 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول 8.5 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، وتبلغ قيمة الطرح الثاني 10.5 مليار جنيه لأجل 273 يومًا.

حسب الموازنة تستهدف الحكومة إصدار أذون خزانة خلال العام المالي الجاري بنحو 409.6 مليار جنيه، وإصدار بقيمة 101.6 مليار جنيه.

وتراجع العائد على أذون وسندات الخزانة، خلال الفترة الأخيرة، بشكل ملحوظ، بعد خفض العائد من قبل البنك المركزي على الإيداع والإقراض، ما تسبب في تراجع العائد على أدوات الدين الحكومي.

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