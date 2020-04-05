انتظام صرف المعاشات فى الوادى الجديد

بدأ أصحاب المعاشات في الوادي الجديد، اليوم الأحد، صرف المعاش الشهري الخاص بشهر أبريل، من مكاتب البريد ومنافذ صرف المعاشات، ومن البنوك في مراكز المحافظة، والمنافذ الإضافية التي تم توفيرها لخدمة أصحاب المعاشات، حيث سادت حالة من الانتظام حسب مواعيد الصرف بحسب قيمة المعاش للمستفيدين بقرار وزارة التضامن الاجتماعي لمنع الزحام، وسط الإجراءات الوقائية للحماية من فيروس "كورونا" المستجد، والحرص على ترك مسافات بين المقاعد المخصصة للانتظار، حفاظا على صحة وسلامة أصحاب المعاشات.وتضم المحافظة 42 منفذًا على مستوى المراكز الخمسة الإدارية لصرف المعاشات بواقع 39 مكتب بريد، موزعة على القرى والمدن، و3 منافذ في مركزي الخارجة والداخلة، إلى جانب تجهيز مدرسة الخارجة الابتدائية المشتركة للبنين في "ميدان الشعلة" لاستقبال كبار السن، وتجهيز دار المناسبات بمدينة "باريس" أمام المواطنين لصرف المعاش من مكتب بريد المدينة.وقال مصطفى كرار، مدير عام المعاشات بالوادي الجديد، في بيان، إنه تم بدء صرف المعاشات للمستفيدين من الشريحة الثانية لأقل من ألفي جنيه، وتوفير مظلات ومقاعد انتظار، وأدوات تعقيم بمشاركة جمعيات أهلية وموظفي "المنطقة"، بهدف الحفاظ على الصحة العامة والوقاية من فيروس "كورونا".وأشار إلى أنه تم تطبيق قرار وزيرة التضامن الاجتماعي، وتقسيم عملية الصرف حسب قيمة المعاش الشهري، إذ سيتم الصرف للمتخلفين عن الصرف في المواعيد المحددة لهم في الثاني عشر من أبريل الجاري، فيما سيتاح الصرف من خلال ماكينات الصرف الآلي "ATM" ومن مكاتب البريد والبنوك، دون أي عمولات، وذلك في المواعيد المحددة.وأوضح أن التزام أصحاب المعاشات بالمواعيد المحددة أسهم في مرونة وسرعة الصرف دون تزاحم، في ظل الإجراءات الوقائية التي اتخذتها المحافظة لمنع انتشار فيروس "كورونا".