الأنبا أرسانيوس يترأس اجتماع إيبارشية الوادى الجديد «أونلاين»

يترأس الأنبا أرسانيوس، أسقف الكنيسة القبطية القبطية الأرثوذكسية بمحافظة الوادي الجديد، مساء اليوم، الاجتماع العام الأسبوعي للإيبارشية، من مقر المطرانية، وذلك عبر خاصية البث المباشر"أونلاين" بالصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي.يأتي ذلك في إطار حرص نيافته على دعم التواصل مع أقباط الإيبارشية، عقب قرار تعليق كل الأنشطة الكنسية للحد من التجمعات.وقرّر المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، تعليق الأنشطة الكنسية وإغلاق الكنائس لمدة أسبوعين؛ للحد من التجمعات للوقاية من فيروس كورونا، كما تواصل الأديرة صلواتها، ولكنها تقتصر فقط على الرهبان وتمتنع عن استقبال الزوار خلال الفترة الراهنة.