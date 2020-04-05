رياح محملة بالأتربة تضرب شمال سيناء.. ورفع درجة الاستعداد

قرر محافظ شمال سيناء، محمد عبدالفضيل شوشة، رفع درجة الاستعداد في كافة أجهزة ومرافق المحافظة ومديريات الخدمات لمواجهة الظروف الجوية التي تشهدها مختلف المناطق.وشدد المحافظ على استعداد كافة المرافق الخدمية لأي تطورات قد تطرأ بسبب الظروف الجوية، ومتابعة الموقف لحظة بلحظة بعد أن تعرضت المحافظة لرياح محملة بالأتربة والرمال وعواصف ترابية أثرت بشكل كبير على مستوى الرؤية، خاصة على الطرق الرئيسية والفرعية على مستوى المحافظة.وتسببت العواصف في زحف الرمال الناعمة على مختلف الطرق، خاصة الطريق الدولي العريش- القنطرة، والطرق الرئيسية في منطقة وسط سيناء، ومختلف الطرق الفرعية، حيث شهدت تلك الطرق حذرًا شديدًا من السائقين تحسبًا لوقوع حوادث.